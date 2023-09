Il Meeting dell'amicizia ritrova vigore in Polonia

Il viaggio in Polonia della delegazione della polisportiva Santi Pietro e Paolo

TERMOLI. Tornata da qualche giorno la nutrita delegazione dell'associazione sportiva dilettantistica Santi Pietro e Paolo, che con 24 ragazzi compresi tra i 10 e 12 anni, assieme a qualche genitore e allo staff tecnico, guidato dal mister Antonio Di Ridolfo, nonché gli amici del gemellaggio, si sono recati a Chorzow, la località che da quasi 25 anni è in stretto contatto con quella termolese.

Prima della partenza seguimmo anche la conferenza stampa di presentazione, in cui furono evidenziate le finalità del viaggio, organizzato da padre Enzo Ronzitti, sempre dinamico nelle sue iniziative. L'obiettivo, portando il Meeting dell'amicizia in terra polacca, ricordiamo come sia confinante con quella martoriata dell'Ucraina, era ricominciare l'attività del Meeting, che aveva subito prima l'impasse pandemica e poi quella bellica, far conoscere la Polonia e vivere la storia.

Tappe importanti per una spedizione di 43 unità, tra junior e senior, la Madonna di Czestokowa e soprattutto Auschwitz. L'accoglienza alla delegazione termolese è stata bellissima, come ci ha confermato lo stesso parroco e presidente della società sportiva. Diverse le città visitate e gli stadi in cui i pulcini si sono divertiti, hanno segnato e anche vinto.

Tutte formazioni che ospiteranno a Termoli nel giugno 2024, quando ci sarà il 21esimo Meeting dell'Amicizia. Da sottolineare anche l'incontro col sindaco di Chorzow, Andrzey Kotala, più volte venuto in visita a Termoli, l'ultima nell'autunno scorso. Scambio di saluti e doni nella casa comunale, tra i momenti salienti e di gioiosa amicizia, proprio nel segno dello spirito di una manifestazione fieramente esportata come il Meeting. Non sono mancati nemmeno momenti conviviali. Con questa missione in trasferta la polisportiva di via Biferno ritorna agli antichi fasti del passato, proponendo e organizzando appuntamenti significativi appunto come il meeting dell'amicizia, che si era fermato alla 20esima edizione. Momento assolutamente da ricordare l'incontro con alcuni ragazzi ucraini, la cui squadra è stata invitata per l'edizione 2024. I pulcini termolesi hanno avuto l'onore di calcare l'erba gloriosa dello stadio del Ruch Chorzow, squadra di serie A, che fu incontrata anche da alcune franchigie italiane nelle copee europee nel passato. Proprio la sfida col Ruch (di pari categoria) è stata l'unica sconfitta dell'intera spedizione, per 5-1, a conferma del grande livello della scuola calcistica polacca.

«Per questa esperienza non era necessario vincere le partite, ma creare i rapporti per il futuro prossimo, che vede i giovani sentirsi tutti cittadini europei. Obiettivo che è stato raggiunto, in modo lusinghiero», ha sottolineato padre Enzo. Come quadro delle sfide disputate, i pulcini hanno vinto 4-2 contro il Ruda Slaska e 9-0 contro il Siemianowiczawka Miasta. Il gruppo prima fascia esordienti ha vinto 2-0 contro il Ruda Slaska, ha pareggiato 2-2 contro il Siemianowiczawka Miasta e perso 5-1, come detto, col Ruch Chorzow.

Una testimonianza diretta è venuta da Ewa Przywara, l’amica interprete che accompagna ogni viaggio, in Polonia e in Italia.

È stata una vacanza di carattere sportivo e culturale. Padre Enzo anche ha fatto la visita nella scuola materna di Maria Montessori, che è gemellata con Fabilandia di Termoli, dove io insegno italiano». Aggiunto nel computo anche un viaggio a Cracovia.

«In 43 siamo stati accolti al comune di Chorzow dal sindaco Andrzej Kotala». Lo stadio nazionale di Chorzow si trova sul territorio di un bellissimo parco di 600 ettari, il polmone verde della Slesia, dove hanno soggiornato in albergo tutti i ragazzi.

