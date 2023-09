Commissioni di invalidità ferme al palo, la Calenda incalza Roberti

ISERNIA. «Nella mattinata di oggi, in qualità di Vice Presidente Anmic, ho inviato una nota al Presidente della Giunta Regionale del Molise Francesco Roberti per segnalare la gravissima situazione che si sta perpetrando nella nostra Regione ormai da un mese ovvero, l’interruzione delle attività della Commissione Invalidi Civili di Isernia-Venafro. Dallo scorso 1° agosto, infatti, la Commissione non sta effettuando visite e non sono state calendarizzate sedute neppure per il mese di settembre». Così Filomena Calenda, vice presidente Anmic.

«Una situazione molto seria che sta destando preoccupazione tra i cittadini- continua la Calenda- e questa Associazione per l’accumularsi di gravi ritardi nell’effettuare gli adempimenti previsti anche per categorie particolarmente fragili quali malati oncologici, minori, ciechi e grandi invalidi.

Paradossale appare, a pochi giorni dall’apertura delle scuole, la mancata convocazione dei minori al fine del riconoscimento dell’eventuale sostegno scolastico e dell’assegno di frequenza, per non dire dei malati oncologici per i quali la legge prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006): la visita deve infatti effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono. Una situazione che – come ben comprende – ha bisogno di risposte certe e repentine.

Venuta meno la figura del presidente in carica dottor Eugenio Petescia a conclusione del suo mandato, la Commissione nel mese di luglio ha funzionato con la presenza della Vicepresidente dott.ssa Maria Letizia Ciallella.

Quest’ultima dal primo agosto è andata in pensione e, a fine luglio, ha chiesto di poter usufruire di un anno di proroga nell’espletare la sua carica di Vicepresidente come già previsto ed autorizzato al dottor Petescia e al dottor Dall’Olio, ma, a tutt’oggi, non ha avuto ancora alcun riscontro alla sua richiesta.

Pertanto, per evitare l’interruzione di un delicato pubblico servizio, in attesa di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente di Commissione, è necessario autorizzare immediatamente la dottoressa Ciallella a proseguire nel suo incarico e far sì che l’attività della Commissione possa riprendere già dalla prossima settimana.

Siamo certi che il Presidente saprà, nel più breve tempo, provvedere a sanare una situazione che sta mettendo in seria difficoltà molte categorie e, purtroppo, proprio quelle che andrebbero privilegiate e sostenute da Politiche Sociali adeguate e tempestive».