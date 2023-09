Il vescovo De Luca ha riunito il Consiglio pastorale diocesano

Consiglio pastorale diocesano: l'intervista al vescovo Gianfranco De Luca

TERMOLI. “Lui cammina con noi” è il titolo della lettera pastorale del vescovo della diocesi di Termoli Larino monsignor Gianfranco De Luca per il nuovo anno pastorale 2023/2024.

Vengono così ripresi i cinque ambiti (le cinque costellazioni, come chiamate dal documento dei Vescovi) su cui tutta la chiesa è in cammino e la nostra chiesa locale è chiamata a interrogarsi e a interrogarLo: la missione, i linguaggi, la formazione, la corresponsabilità, la riforma della Chiesa e delle sue strutture. Noi abbiamo ascoltato il vescovo De Luca prima della riunione del Consiglio pastorale diocesano di ieri sera, alle ore 18.30, presso la sala al piano terra del Centro Pastorale in piazza Sant’Antonio a Termoli.

L’ordine del giorno era costituito proprio dalla presentazione dell’anno pastorale da parte del nostro Vescovo.

A tal proposito si allega un documento da lui preparato che costituisce la traccia relativa al prossimo anno pastorale profondamente intrecciato con l’evento del Sinodo che da settembre entrerà nella seconda fase quella “sapienziale” che ci occuperà fino alla fine del 2024.

È stata l’occasione anche per preparare il Convegno Diocesano che quest’anno avrà una scansione diversa. Ci sarà infatti prima il momento di incontro nelle zone pastorali (nella settimana dal 25 al 30 settembre) e poi il momento conclusivo assembleare il 6 ottobre.

