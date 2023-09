«I media fanno bene a evidenziare quello che non funziona nella sanità pubblica»

TERMOLI. Anche il gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli" interviene sulla querelle sollevatasi per le dichiarazioni rilasciate dal commissario ad acta della sanità Marco Bonamico.

«Vista la bufera di questi giorni che sembrerebbe non diminuire vorrei condividere alcune riflessioni sulla stampa molisana, poiché se siamo qui e così tanti è anche grazie a loro.

I media online, giornali, Tv, riviste, radio, social, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della trasparenza e della responsabilità nella gestione pubblica.

Non dovrebbero mai nascondere i veri problemi, ma piuttosto informare i cittadini su ciò che accade alla sanità molisana, aumentando così la pressione sulla classe politica per spingerla a risolvere i problemi che affliggono la nostra regione da troppo tempo.

Inoltre, svolgono un ruolo importante nell'informare i cittadini sui frequenti disservizi che si sono verificati e che ancora persistono; e soprattutto almeno dare la possibilità alle persone di provare altre strade se possibile in caso di urgenza... come ad esempio Vasto. Oppure dovrebbero andare al San Timoteo e tirare i dadi per vedere se il reparto è aperto o chiuso e se ci sono medici? Dovremmo procedere per tentativi? È fondamentale che sia tutelato il diritto di cronaca e di critica, sia degli organi di stampa sia di tutti i cittadini, anche nelle forme della partecipazione social.

Aggiungiamo che la stampa in generale, e i social, contribuiscono ad accendere ulteriormente i riflettori sulla situazione e sostenere il duro lavoro delle autorità competenti nelle indagini quando è necessario. La politica dovrebbe dimostrarsi responsabile e impegnata nella risoluzione dei problemi. La trasparenza e la verità dovrebbero essere i principi guida nella gestione della sanità e di qualsiasi altro settore pubblico».