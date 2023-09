Baracche abusive nella fascia di rispetto autostradale, dovranno essere demolite

TERMOLI. Controllo e tutela del territorio possono produrre frutti anche nella gestione dei rapporti tra enti che lo prendono in carico a seconda delle competenze. Nel caso di specie, dalla segnalazione e dall’intervento della società Autostrade per l’Italia (Aspi) è scaturita l’ordinanza di demolizione che il dirigente all’Urbanistica, Antonio Plescia, ha emesso in via del Mare, su alcune baracche realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale del Comune di Termoli.

La richiesta di informazioni dell’Aspi è del 29 agosto scorso e martedì 5 settembre è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’ingegner Maria Di Carlo, che ha accertato la presenza di manufatti non autorizzati consistenti in baracche precarie assemblate con tavole di legno, rete metallica e lamiere, vuote o adibite impropriamente a ricovero animali, alcune delle quali realizzate all’interno di un’area delimitata con recinzione metallica.

Tre i proprietari delle particelle che risultano interessate dall’intervento decretato dal Comune di Termoli, che ha disposto la tempestiva demolizione di tutte le opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. L’amministrazione concede 90 giorni di tempo per eseguire l’ordinanza.

