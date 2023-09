Classic Car Club Molise: verso la 14esima "Targa del Matese"

CAMPOBASSO. Mancano veramente pochissimi giorni all’inizio del grande evento motoristico “XIV Targa del Matese”.

Manifestazione di valenza “nazionale” di regolarità per auto d’epoca giunta alla sua XIV edizione a cui parteciperanno equipaggi da tutte le località d’Italia per far scoprire le bellezze della nostra Regione e l’impareggiabile cultura storica e culinaria.

Evento organizzato come nei precedenti anni dal Classic Car Club Molise con sede in Campobasso alla Via Campania 225 A/B, l’unico in tutta la regione federato A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano).

Questa correlazione con l’A.S.I. nazionale dà la possibilità per poter certificare tutti gli autoveicoli, naturalmente dotati dei requisiti necessari, al rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS). Ogni possessore oltre che ottenere l’attestazione di storicità per il proprio mezzo potrà beneficiare della riduzione del 50% (previsto dalla normativa vigente) sul pagamento della Tassa di Possesso ed un eventuale sconto assicurativo.

La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni 16 e 17 settembre 2023 con partenza alle ore 13,45 dall’ingresso del Grand Hotel Europa di Isernia per attraversare i pittoreschi territori di diversi paesi della citata Provincia. Percorso intervallato da prove di abilità costituite da passaggi delle autovetture partecipanti su tubi pressostati per certificare la precisione di tempo impiegato al centesimo di secondo, a visite guidate al Teatro Sannita di Pietrabbondante ed al Museo dei Profumi di Sant’Elena Sannita.

Siti archeologici e di cultura che in ogni manifestazione già svolta nei precedenti anni ha sempre catturato l’attenzione dei concorrenti provenienti dall’intero territorio nazionale.

È bene sottolineare che a questa elegante competizione, iscritta a calendario nazionale “Manifestazione A.S.I.”, potranno partecipare esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art 60 del Codice della Strada e si svolgerà ad una velocità inferiore ai 40 Km orari, su vie di comunicazione aperte alla circolazione stradale e nel pieno rispetto del C. d. S.

Nei due giorni si percorreranno circa 150 chilometri e con ben 72 prove di abilità. La classifica finale sarà il calcolo matematico ottenuta in base a chi è stato più preciso, ovvero a chi più si è avvicinato al tempo imposto. Con tali premesse, quindi, non solo motorismo, ma quello che contraddistingue il popolo molisano: turismo, cultura e perché no ospitalità culinaria.

