Addio al sociologo Domenico De Masi, era nato a Rotello: il cordoglio del mondo politico

ROTELLO. Era nato in basso Molise, a Rotello, il primo febbraio 1938, tante le testimonianze di ricordo e cordoglio per la morte del sociologo Domenico De Masi, annunciata dal Movimento 5 stelle.

"Dall'ozio creativo al lavoro agile. Con Domenico De Masi ci lascia un fine intellettuale, precursore dei tempi con le sue teorie innovative e difensore dei diritti sociali e civili. Da Preside della Facoltà di Sociologia della Comunicazione de "La Sapienza" aveva dimostrato di essere sempre dalla parte dei più deboli e dei giovani, il suo chiodo fisso. Le nostre condoglianze alla famiglia e alla comunità di Ravello, comune che aveva apprezzato negli anni il suo attivismo culturale e il suo impegno sociale", scrivono gli europarlamentari M5S in una nota

Il presidente del M5S Giuseppe Conte ha così ricordato il sociologo.

«Non è possibile riassumere in poche righe la profonda umanità, la raffinatezza intellettuale, l’energia vitale, il coraggio e l’amore per la conoscenza di Domenico De Masi.

Ci sono ingegni che studiano appassionatamente per una vita intera, che si impadroniscono di intere materie divenendo per l’intera comunità scientifica punti di riferimento, e ciononostante conservano l’umiltà e la curiosità di chi sa che ha ancora tanto da imparare e, soprattutto, non perdono mai di vista che al centro di tutto, della conoscenza, delle nostre costruzioni teoriche, delle nostre conquiste scientifiche c’è l’essere umano, con la sua insopprimibile e irrinunciabile dignità.

Ecco questo era Domenico De Masi, e tante altre cose ancora.

Superato questo doloroso momento, verrà il tempo di riflettere sulla sua eredità culturale, sul suo lascito intellettuale di spirito libero, mente lucida e indipendente, a servizio solo delle sue idee e delle sue convinzioni.

Per me e il Movimento 5 Stelle è stato un amico sincero e un interlocutore privilegiato per discutere liberamente e interrogarci in senso critico sul nostro orizzonte ideale e sul nostro percorso politico.

Ci stringiamo alla moglie ai suoi figli e a tutti i suoi cari in questo momento di grande dolore.

Ciao Domenico. Ti ricorderemo sempre con affetto e ammirazione».