Fiera dell'8 settembre, una tradizione storica si rinnova a Ururi

URURI. Un appuntamento molto sentito dalla popolazione arbereshe locale, quella della Fiera dell’8 settembre. Un evento annuale che viene organizzato a ridosso dell’apertura delle scuole, con una forte tradizione, come ci ha confermato l’assessore Emiliano Plescia. «La fiera dell’8 settembre è un appuntamento storico per la comunità di Ururi.

La fiera campionaria in passato aveva una funzione importante nella vita quotidiana, infatti creava un ristoro per i cittadini in termini di vestiario, animali e oggetti casalinghi.

Purtroppo l’attuale periodo storico ha accentuato ancor di più la crisi del settore e l’avvento dell’e-commerce ha ridotto i volumi di vendita. Ma nonostante questa flessione l’appuntamento è d’obbligo per gli ururesi in quanto rappresenta un momento di aggregazione in linea con la tradizione del passato». Ma come è andata ieri, secondo Plescia l’edizione 2023 conferma la flessione del comparto. Anche Ururi non è stata immune dalla crisi del settore.

Galleria fotografica