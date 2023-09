Elicotteri in volo per i controlli sulle linee elettriche

Controllo delle linee elettriche: elicottero in volo a Palata

PALATA. Periodicamente vengono segnalate le azioni di controllo delle linee elettriche di media tensione. Prosegue l’impegno per verificare lo “stato di salute” delle linee elettriche molisane per poter garantire un servizio elettrico affidabile e di qualità: elicottero in volo anche a Palata per una serie di ispezioni sulle linee elettriche ad alta tensione.

L’operazione rientra nell'ambito delle attività di prevenzione, monitoraggio e manutenzione delle linee elettriche messe a punto periodicamente e consiste nel sorvolo in elicottero a bassa quota delle linee per consentire la rilevazione visiva di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, nonché la verifica dello stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo.

Questa tipologia di controllo avviene con le linee elettriche in tensione e quindi senza la eventuale necessità di interruzioni programmate. Al controllo elettronico aereo fanno seguito l’analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate che definiscono il successivo piano di interventi.