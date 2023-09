L'amministrazione di Rotello ricorda Domenico De Masi: «Lascia un contributo importante»

ROTELLO. Il sindaco Massimo Marmorini e l’amministrazione comunale di Rotello ricordano con un messaggio di cordoglio l’illustre rotellese Domenico De Masi, scomparso ieri all’età di 85 anni. «Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per dipartita dell'illustre sociologo Domenico De Masi. Un uomo colto, dalle linee innovative e all'avanguardia.

Professore emerito di Sociologia del lavoro all'Università "La Sapienza" di Roma, intellettuale di riferimento negli ultimi lustri, nativo di Rotello, ha sempre ribadito orgogliosamente le sue origini. Grazie per l'immenso contributo culturale e umano che ci hai lasciato. Rotello e la sua comunità non ti dimenticheranno, perché hai conservato e custodito fieramente le sue radici, così come terremo vivi gli insegnamenti di carattere sociale che hai sempre professato, con spirito costruttivo e capace di innovazioni che sono state apportate nel nostro vivere quotidiano».