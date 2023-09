«Perché la scelta di non far nascere i nostri figli a Termoli?»

TERMOLI. Della nascita di Viola Mottola abbiamo dato notizia nella rubrica degli auguri. Stavolta, dalla famiglia Mottola-Mucci viene la testimonianza di buona sanità al Punto nascita di Termoli.

«Esattamente una settimana abbiamo incontrato una persona speciale... una ragazza, poco più trentenne, che ci ha accompagnato nel nostro viaggio più bello: l'incontro con nostra figlia Viola.

Sara Terzano: un'ostetrica che il Punto nascita di Termoli ha la fortuna di avere. Professionale, empatica, amorevole; ci ha donato: cura, calma, tranquillità e amore.

Insieme a lei un grande Team di professionisti, di chi il mestiere lo fa per vocazione, di chi ha lasciato la propria terra per venire a prestare servizio da noi, dove nessuno vuole venire, dove si contano pochissime nascite... In quell'ospedale che era un fiore all'occhiello.

Proprio il ginecologo venezuelano il dottor Minardo e la neonatologa, della sua stessa terra, la dottoressa Linares si sono presi cura di me e mia figlia, per loro solo parole di stima e gratitudine.

Questi nomi, insieme al dottor Tannous, non ci hanno mai fatto pentire della nostra scelta: far nascere nostra figlia proprio qui, nel nostro nosocomio.

Ovviamente non posso dimenticare di ringraziare il dottore che per 9 "lunghi" mesi ci ha seguiti e pazientemente ascoltati, supportati e incoraggiati fino al giorno prima di andare in ferie e presente, telefonicamente e a km di distanza, anche il giorno del parto: il dott. Saverio Flocco, presenza costante nelle mie due gravidanze: professionale e empatico allo stesso modo.

Ecco... Grazie a tutti voi che fate del vostro lavoro una missione.

Grazie a tutto il reparto di ostetricia ginecologia: medici, infermieri, Oss».