"I know my rights": la formazione sui diritti dei lavoratori stranieri

TERMOLI. La Cooperativa On the Road ha realizzato, come attività del progetto antitratta Asimmetrie 5 Abruzzo-Molise, un incontro di formazione intitolato "I know my rights" e rivolto ai beneficiari e le beneficiarie dei Centri di Accoglienza Sai, gestiti dalla Cooperativa Sociale Medihospes, incentrato sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo.

Lo scopo dell'attività è quello di informare i e le migranti sui rischi di essere coinvolti in situazioni di grave sfruttamento lavorativo, aumentando la consapevolezza dei loro diritti e fornendo informazioni sugli strumenti di tutela ai quali poter accedere.

Dal 1994 la Cooperativa On the Road interviene nel contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani nelle sue diverse forme (sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illegali), attraverso attività di prevenzione, uscite di strada, sportelli d'ascolto, programmi di protezione, strutture di accoglienza e inserimento socio-lavorativo.

All'incontro, organizzato presso gli uffici di Medihospes, hanno partecipato con grande interesse cittadine e cittadini nigeriani, siriani, ucraini e afghani accolti nei Sai di Termoli e Guglionesi. Nei prossimi mesi verranno svolti altri incontri per poter raggiungere un maggior numero di beneficiari e beneficiarie, e rafforzare la loro capacità di trovare lavoro evitando di essere sfruttati.

La Cooperativa On the Road, che ha già proposto attività simili nel passato, e recentemente presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (Cpia) di Termoli, è disponibile a fornire questo servizio di informazione, prevenzione e formazione presso altre strutture di accoglienza.