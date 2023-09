Arma dei Carabinieri, il commiato del sottotenente D'Agnelli

TERMOLI. Ultimo giorno alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli per il Sottotenente Sabino D’Agnelli, in procinto di trasferirsi a Vibo Valentia presso il 14° Battaglione Carabinieri Calabria.

L’Ufficiale dell’Arma aveva assunto il Comando nell’aprile 2020, operando finora con dedizione e professionalità, al servizio delle cittadinanze di Termoli e degli ulteriori 16 comuni che ricadono nel territorio di competenza delle complessive 10 Stazioni Carabinieri del locale Comando Compagnia. Il Sottotenente D’Agnelli, di origini pugliesi, si è laureato in Scienze dell’Amministrazione con curriculum “Operatore Giudiziario” presso l’Università di Siena e ha frequentato il 2° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma. Nel corso della sua permanenza di circa tre anni e mezzo presso il Comando Arma di questa via Brasile, diverse sono state le significative operazioni di servizio svolte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Termoli (CB), tra cui vanno certamente ricordate l’arresto di un operatore “assenteista” del locale nosocomio, l’operazione “Belvedere” che ha sgominato un gruppo di giovani che aveva messo in piedi una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti in Montenero di Bisaccia e nei centri limitrofi, nonché numerosi arresti e denunce in stato di libertà a carico di autori delle più disparate condotte delittuose, con particolare riferimento ai reati predatori ed a quelli in materia di sostanze stupefacenti.

Dopo avere salutato tutte le Autorità del territorio ed i propri Superiori gerarchici, nonché ringraziato tutti i militari dipendenti per l’impegno profuso nel periodo del suo comando, l’Ufficiale ha chiosato: “Con oggi si conclude un altro capitolo della mia vita che, in questa più recente esperienza, mi ha visto alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli. Oltre ad essere onorato di avere collaborato con il mio Comandante e con i militari di questa Compagnia, ringrazio tutti per avere – ognuno a suo modo – contribuito ad una mia crescita umana e professionale. Ho ricevuto davvero tanto dalle Istituzioni e dai cittadini che ho incontrato nei tre anni e mezzo della mia permanenza in Basso Molise, augurandomi di essere stato all’altezza di ricambiare quanto ricevuto. Lascio Termoli con un velo di nostalgia, sicuro di custodire per sempre nel mio cuore quanti ho avuto il piacere e l’onore di conoscere in questa meravigliosa terra molisana”. Un saluto ed un augurio di ogni bene rivolto all’Ufficiale anche dal Comandante Provinciale di Campobasso Colonnello Luigi Dellegrazie e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli Maggiore Alessandro Vergine.