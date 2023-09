"Due cuori - un tandem": dal gesto d'amore di Giovanna per Maurizio al messaggio di progresso sociale

"Due cuori - un tandem": l'arrivo di Maurizio e Giovanna

TERMOLI. Più che romagnoli, svizzeri. Puntualissimi oggi pomeriggio, alle 15.30, in piazza Sant’Antonio, i coniugi Giovanna Corsi e Maurizio Vannucci, che hanno portato col loro arrivo, scortati dalla pattuglia della Polizia municipale, il messaggio-testimonianza di sensibilizzazione riguardo alle donazioni degli organi, nell’ambito della campagna “Due cuori – un tandem”, che prende spunto proprio dal mezzo con cui si spostano, il tandem appunto.

Ad accoglierli una nutrita delegazione dell’Aido Molise, col presidente Luigi Santella e il gruppo comunale di Larino, l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, i consiglieri di maggioranza Bruno Fraraccio (lui anche come delegato del Coni) e Toni Spezzano, nonché il presidente della sezione Avis di Termoli, Lino Spagnuolo.





Una missione a pedali per sensibilizzare alla donazione di organi, tessuti e cellule con Aido Molise.

Il progetto “Due cuori – un tandem”, patrocinato dal Coni e dal Cip Emilia-Romagna, fortemente appoggiato da Aido nazionale, associazione italiana donazione organi, tessuti e cellule, è un viaggio in Italia con un tandem. Un tandem che può essere visto come una semplice bici per due, ma anche come strumento della compartecipazione, del fare insieme.





Giovanna e Maurizio, una coppia di sposi da sempre viaggiatori, ciclisti e, ultimamente, anche ciclo viaggiatori. Ma l’eccezionalità di questa coppia sta nel fatto che Maurizio, affetto da rene policistico ereditario, è stato liberato dalla schiavitù della dialisi grazie al dono di un rene, un rene di Giovanna. Oggi Giovanna e Maurizio, con il progetto “Due cuori in tandem” vogliono far comprendere a tutti l’importanza dello sport come stile di vita, cura e prevenzione di gravi malattie, e che lo sport si può continuare a praticarlo anche dopo un trapianto e con un rene solo.





Da giovedì 7 settembre a mercoledì 27, sempre di settembre, Giovanna e Maurizio pedalano assieme e, partendo da Riccione ritorneranno nella loro città dopo aver attraversato, in tandem, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, la Toscana e l’Umbria.

Questa mattina Giovanna e Maurizio sono partiti da Ortona per raggiungere la nostra città.

La tappa di Termoli vede il patrocinio di Aido Molise, Comune di Termoli, Avis Termoli e il ristorante Salsedine.





Una pedalata di coppia di oltre 1.350 chilometri che ha il duplice scopo di sensibilizzare quante più persone possibile alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. L’impresa di Giovanna e Maurizio vuole essere anche l’occasione per ribadire che Aido c’è ed è ovunque.

