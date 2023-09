A 48 ore dalla prima campanella, lavori in corso e classi trasferite

TERMOLI. Mancano solo 48 ore all'inizio dell'anno scolastico. Ma non sarà una stagione didattica come le altre, almeno per diverse comunità di studenti (docenti e personale Ata).

Sì, perché assieme all'opportunità di realizzare interventi importanti di riqualificazione e ristrutturazione dei plessi finanziati attraverso il Pnrr, col comune di Termoli che ne ha candidate diverse, c'è da riallocare le classi in modo fruibile per permettere una continuità senza disagi.

Di queste esigenze l'amministrazione comunale sta tenendo conto da diversi mesi, con l'estate trascorsa - al di là delle contingenze estive - a trovare la quadra, che per ovvi motivi di calendario è in dirittura d'arrivo. In questa settimana si stanno organizzando incontri e l'ultimo, coi dirigenti scolastici, è prevista domani alle 12.

Intanto, per le informazioni che abbiamo assunto dialogando con le varie parti coinvolte, traslochi hanno riguardato le scuole dell'infanzia di via Tremiti e Pantano Basso, che fanno capo all'istituto comprensivo Bernacchia di Termoli, dislocate al primo piano di via Elba, nella futura sede delle associazioni. Lavori in corso anche alla scuola media Oddo Bernacchia, che frequenterà il plesso di viale Trieste alla scuola Schweitzer. Per le scuole dell'infanzia di via Montecarlo e l'asilo nido di via Volturno si attende la scelta migliore, che avverrà probabilmente proprio dopo l'incontro coi presidi di domani.