Riapre la scuola, famiglie alle prese col carovita

TERMOLI. Il carovita ha colpito anche la spesa che le famiglie devono affrontare per il materiale didattico dei propri figli. Altroconsumo ha analizzato i costi relativi al materiale scolastico necessario in un anno per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Penne e matite hanno subito un aumento del 39% rispetto all’anno scorso, mentre i quadernoni addirittura del 72% rispetto al 2020.

Secondo l’analisi, rispetto allo scorso anno, gli aumenti più consistenti riguardano una serie di prodotti, tra cui penne e matite grafite (+39%), evidenziatori (+24%), matite colorate (confezione, +20%), quadernoni A4 e copertine (+13%). La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve frequentare la prima elementare è di 161 euro, con un aumento del 4% rispetto ai 154 euro del 2022. Per la prima classe della scuola media, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, mentre quest’anno si aggira intorno ai 150 euro, con un incremento anche in questo caso del 4%.

Abbiamo chiesto ad alcuni genitori se i prezzi per il materiale scolastico hanno subito variazioni. Le risposte sono state tutte uguali, “sì abbiamo speso molto di più degli anni passati”.

E, infatti, molti hanno deciso di acquistare tutto su internet. Sulle varie piattaforme che offrono offerte migliori e che fanno il back to school, ovvero lo sconto tra il 15 e 20% sia sui libri di testo che sulla cancelleria. Se si mette a confronto la spesa attuale per la cancelleria con quella del 2020, emergono aumenti più elevati nei costi annui. Per la scuola primaria, oggi si spendono 161 euro per i prodotti necessari, contro i 137 euro del 2020, ovvero un aumento del 17%. Per la scuola secondaria, invece, la spesa si aggira intorno ai 150 euro, mentre nel 2020 si spendevano 127 euro (+ 18%).

Tra i prodotti che hanno registrato gli aumenti maggiori rispetto al 2020 ci sono i quadernoni A4 (+72%, da 0,90 euro a 1,55 euro), le copertine per i quadernoni A4 richiesti alle elementari (+43%), le matite grafite (+43%) e la colla (+42%).

I diari sono arrivati a costare anche più di 20 euro, così come gli album da disegno che sotto ai 5 euro non si trovano più da anni.

La spesa, quindi, diventa insostenibile per chi ha più di due figli frequentanti le varie scuole. E i vari istituti, perché non per tutti la cancellaria e il materiale scolastico è uguale. Basti pensare agli istituti tecnici.

Allora i genitori preferiscono acquistare su internet per risparmiare, che siano anche 20 euro. Prendiamo come esempio una nota marca di penne. Solo una, comprata a parte costa tra 1,20 e 1,50. Sui vari siti c’è la possibilità di prendere 10 penne a sfera Nere, 5 evidenziatori, 4 penne a sfera a colori e 4 a scatto, più l’astuccio a soli 15 euro.

Invitiamo, però, a cercare attività commerciali presenti sul territorio che hanno delle offerte, sappiamo che ce ne sono.