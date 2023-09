Tutto pronto per la riapertura delle scuole, fatta anche la sanificazione

TERMOLI. Come da programma, diffuso peraltro già da quasi due settimane, è stata realizzata ieri nei plessi scolastici cittadini del Comune di Termoli, sede dei quattro istituti comprensivi, "Oddo Bernacchia", "Albert Schweitzer", "Maria Brigida" e "Achille Pace", l'opera di sanificazione e disinfestazione degli ambienti didattici.

Personale specializzato ha provveduto a igienizzare ogni locale che sarà frequentato da domattina dalla popolazione studentesca, proprio in prossimità del ritorno alle lezioni, dopo oltre tre mesi di vacanze estive.

Operazioni propedeutiche e preliminari al ritorno a scuola in via di completamento, dunque, che oggi vedrà a mezzogiorno l'incontro coi dirigenti scolastici, proprio per far sì che amministrazione comunale e realtà didattiche locali operino in sinergia in questa fase così delicata e importante nella vita delle famiglie, soprattutto "in sicurezza".

Galleria fotografica