In Molise un messaggio d’amore lungo 2 chilometri

SANT'ELENA SANNITA. La località di Sant'Elena dei Sanniti, in provincia di Isernia, è nota per essere il borgo dove il vento profuma in quanto è qui il luogo di origine degli arrotini che poi hanno aperto una loro attività di profumieri in tutta Italia. È anche laddove c’è un importante Museo del Profumo che racchiude questa realtà.

Ma Sant’Elena Sannita è anche un paesino che affonda le sue radici nel lontano medioevo e dove regna la quiete e il tempo è scandito dalle campane. Una piccola località di poche anime che durante l’estate si vivacizza con l’arrivo o il ritorno di chi è originario del posto, turisti e pellegrini che percorrono i Cammini come il Cammino di Sant’Elena che da qui parte per arrivare ad Agnone.

E sono stati dei camminatori che, zaino alle spalle, andavano a piedi a passo lento lungo il tratto di strada che parte da piazza del Profumo e porta verso Frosolone ad accorgersi della presenza di un messaggio d’amore scritto con pennellate di vernice argentata sull’asfalto per chiedere perdono al partner che aveva deluso o forse tradito.

Probabilmente sapeva che lui o lei (fioccano le ipotesi su chi siano i novelli “Paolo e Francesca”) da lì sarebbe transitato probabilmente a bordo di un'automobile e che non avrebbe non potuto leggerlo; vi era la speranza che avrebbe colto nel segno facendo rifiorire la storia d’Amore interrottasi bruscamente alla fine dell’estate.

A dire il vero, il messaggio non è lungo, ma per leggerlo interamente si devono percorrere circa 2 chilometri di strada perché ogni frase è scritta ad una distanza di circa 200 metri l’una dall’altra, probabilmente, avrà pensato l’amante affranto, il tempo giusto per chi è scolpito nel suo cuore di comprendere il suo dolore per il sogno dissoltosi come neve al sole.

Il tutto inizia con “Ricorda…” per poi concludersi con un accorato “Ti amo”. Ecco di seguito tutto il messaggio che viene qui suddiviso da una barra inclinata per far comprendere come si legge man mano (come detto, ogni circa 200 metri) che si prosegue da Sant’Elena Sannita verso Frosolone: “Ricorda… / ovunque andrò / ti porto / nel cuore. / Spero / mi perdonerai. / Ti Amo”.

“Il nostro borgo è molto romantico e ogni anno si vede il fiorire di nuovi amori. - ha detto il Consigliere Comunale Fosca Colli, giornalista – Il messaggio in questione è stato scritto sull’asfalto da mano ignota. Ma non se ne fa un dramma, in quanto la vernice si sta già sbiadendo con il transito dei veicoli e presto rimarrà solo un lontano ricordo e non ne resterà segno. Ma spero che questi 2 innamorati, di cui non si sa nulla, possano ritrovarsi qui a Sant’Elena Sannita e veder rifiorire la loro storia baciati dal dolce vento profumato che accarezza il nostro bel paese”.