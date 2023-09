Protezione sociale per migranti: bando per accogliere 114 rifugiati a Termoli

TERMOLI. Comune di Termoli di nuovo capofila per l’accoglienza migranti e rifugiati nel basso Molise. L’amministrazione di via Sannitica è titolare di un progetto finanziato con le risorse afferenti al programma Sai (il Sistema Accoglienza e Integrazione) finalizzato alla presa in carico, accoglienza e realizzazione dei percorsi di prima integrazione di 114 migranti titolari di protezione di cui 76 stranieri ospitati presso strutture di accoglienza ubicate nel territorio del Comune di Termoli.

Da qui, con una dotazione di un milione di euro annui, l’avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori in qualità di partner del comune di Termoli, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 - obiettivo specifico 1. Asilo - misura di attuazione 1.b) - ambito di applicazione 1.d) - intervento f) - "promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati", azione finalizzata a sviluppare servizi mirati a carattere innovativo, favorendo azioni integrate a lungo termine finalizzate all’inserimento nel contesto sociale di riferimento dei rifugiati. I soggetti ammessi alla selezione sono Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento, associazioni e Onlus, società cooperative, società consortili e organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali, nonché associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione e derivazione, fino agli enti bilaterali.

Devono essere in possesso di requisiti speciali quali esperienza documentata, di durata non inferiore ai 4 anni interi nella gestione di servizi finanziati nell'ambito delle risorse del programma Sai, realizzata tra il 2018 e il 2022; impegno ad acquisire, in caso di accoglimento della candidatura, della disponibilità di una sede operativa sul territorio del Comune di Termoli. Attraverso questa partnership, l'amministrazione intende migliorare i servizi di presenti nel territorio in chiave innovativa attraverso azioni volte a definire piani individuali di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale in uscita dai centri di accoglienza con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai nuclei familiari.

La durata del progetto è di 3 anni, dal primo gennaio 2024 al 31 gennaio 2026. Gli interessati hanno tempo fino alle 12 del prossimo 22 settembre.