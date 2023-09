Missione capitolina dei sindaci delle Carresi, «Governo Meloni va oltre l'ordinanza Martini»

BASSO MOLISE. Presenti a Roma ieri mattina i quattro sindaci dei Comuni delle Carresi, le tre del basso Molise con Chieuti. «Si è svolta a Roma presso il Ministero della Salute, alla presenza dei Sindaci di Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi e Chieuti, presente il Veterinario Nicola Marrone, unitamente ai rappresentanti dei comuni di Asti, Legnano, Ferrara, Fucecchio, Siena e Ascoli Piceno, un’apposita riunione convocata dal Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, a cui hanno anche partecipato i dirigenti dei Ministeri della Salute e dell’Agricoltura, per discutere gli aspetti della sicurezza legati allo svolgimento delle tradizioni popolari che accomunano queste ed altre realtà locali. La riunione ha finalmente permesso a noi sindaci delle Carresi di esporre le peculiarità della tradizione e quanto già svolto per dare contenuto ed attuazione all’esigenza di mantenere in vita la tradizione, che si annovera fra le manifestazioni folcloristiche italiane più belle ed antiche e per non disperdere le più profonde motivazioni spirituali e culturali tramandate per centinaia di anni.

È stata anche la giusta occasione per evidenziare le iniziative assunte in omaggio ad una sensibilità oggi più affinata rispetto al trattamento degli animali e alla loro utilizzazione ai fini agonistici. In particolare il Sottosegretario ha illustrato che è nelle intenzioni del Governo superare le ordinanze “Martini” con un provvedimento legislativo che riconosca il ruolo delle Regioni e dei Comuni nella valorizzazione delle tradizioni locali in una cornice di norme sicurezza e di benessere animale che consideri preminente il ruolo e le competenze delle Amministrazioni locali e delle Commissioni Comunali.

Questo incontro è certamente da considerare il punto di partenza per giungere poi ad un provvedimento finale da parte del Governo. In conclusione, bisogna dare atto che la possibilità data ai Sindaci delle Carresi di sedersi proficuamente al tavolo di lavoro ministeriale è stata fortemente voluta dal collega Sindaco di Portocannone che ha prontamente interessato il Sen. Costanzo Della Porta, il quale non ha esitato a prodigarsi in favore della nostra comunità garantendo in tempi rapidi la convocazione alla riunione odierna. L’occasione è stata anche utile per depositate una puntuale memoria che dà atto del proficuo lavoro svolto in questi anni dalle amministrazioni locali, nonché la documentazione a corredo con le leggi della Regione Molise e la ben nota sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 2020. Il collega Sindaco di Chieuti si è riservato di far pervenire la propria documentazione al riguardo».

È quanto riportano, a firma congiunta i sindaci di Portocannone, Francesco Gallo; di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo; di Ururi, Laura Greco e di Chieuti, Diego Iacono.