Allarme pubblico nazionale: il 19 settembre "squillerà" l'It-alert in Molise

MOLISE. Da martedì 12 settembre 2023 ripartiranno in Italia le attività di test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando la protezione civile italiana.

Alla regione Molise toccherà lunedì 19 settembre quando, intorno alle ore 12.00, tutti coloro che si troveranno nell’area coinvolta riceveranno un messaggio di testo che sarà visualizzato sulla schermata iniziale dello smart-phone senza che sia necessario effettuare alcuna operazione.

Il 12 settembre il test di IT-Alert interesserà la Regione Marche, il 19 settembre il Molise e il 21 settembre il Lazio. Sarà possibile, in queste date, che la popolazione che nella fascia oraria mattutina si troverà in prossimità dei confini con queste Regioni, possa ricevere sul proprio cellulare un messaggio di allerta di cui non dovrà tenere conto.

Si sottolinea che i test di IT-Alert sono finalizzati a far conoscere questo nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza e verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi, raccogliendo, altresì, indicazioni dagli utenti tramite un questionario scaricabile all’indirizzo: https://www.it-alert.it/it/sperimentazione/. I dati raccolti attraverso il questionario sul test IT-Alert in forma anonima, non consentendo l’identificazione dell’interessato, verranno utilizzati al solo fine di effettuare l’analisi del sistema per migliorarlo e integrarlo rispetto alle segnalazioni degli utenti stessi.