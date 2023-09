Mensa scolastica partirà il 2 ottobre, negli asili nido già dal 18 settembre

Incontro coi presidi sulla mensa scolastica: l'intervista all'assessore Silvana Ciciola

TERMOLI. In previsione dell’avvio dell’anno scolastico previsto per domani, questa mattina in municipio l’assessore alle Politiche Sociali e della Scuola Silvana Ciciola ha incontrato i dirigenti scolastici alla presenza dei dirigenti Gianfranco Bove e Marcello Vecchiarelli.

Con loro era presente anche Ivo Sprocatti, in rappresentanza di Cir Food, per definire l’avvio del servizio mensa che, così come è stato concordato, prenderà il via il 18 settembre per gli asili nido e il 2 ottobre per scuole primarie (elementari) e dell’infanzia (materne).

Nell’incontro è stato ribadito che non potranno usufruire del servizio mensa coloro che al momento dell’avvio del servizio non avranno perfezionato l’iscrizione.

In seguito, si è discusso di diverse questioni che interessano i plessi scolastici con l’assessore Ciciola e i dirigenti Bove e Vecchiarelli che hanno assicurato la massima attenzione per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.

