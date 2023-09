Esplodenti Sabino, il sindacalista Di Cola: "Un pozzo senza fine, siamo esterrefatti"

CASALBORDINO. “Siamo esterrefatti. E’ inconcepibile andare a lavorare per portare un tozzo di pane a casa e tornare dentro una bara. Oggi è un brutto giorno per per questo territorio, per l’Abruzzo e per tutti i lavoratori” afferma ai microfoni di Vastoweb il sindacalista Emilio Di Cola , visibilmente commosso.

“Perché so quello che hanno passato anche coloro che sono rimasti: senza lavoro, senza cassa integrazione. Non si può, non si può. Ho cercato di parlare con il mio rappresentante sindacale; è riuscito a dire solo due parole, poi è scoppiato a piangere. E’ brutto, è brutto”. ripete con grande frustrazione.

“Purtroppo si muore ancora di lavoro” prosegue. “Sembra un pozzo senza fine; è inconcepibile che nel 2023 ci siano ancora 1000 morti all’anno in questo paese. E’ letteralmente inconcepibile. Abbiamo cercato di tutelare i lavoratori, a cui non veniva né data la possibilità di lavorare, perché ovviamente la magistratura doveva fare il proprio corso, né ammortizzatori sociali, riconosciuti solo a distanza di 5-6 mesi dall’incidente. I lavori non sono ricominciati da tanto tempo, erano stati fatti degli investimenti su questa azienda”.

E alla domanda se valga o meno la pena riaprire l’azienda Di Cola replica così: “Ho il mio pensiero, ma non mi fate rispondere”.

L'intervista completa nel video girato da Vastoweb.





