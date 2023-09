Lavori urgenti per riparare cavo di media tensione dell'Enel, interessate 3mila utenze

TERMOLI. Tremila utenze dell’energia elettrica potrebbero essere a rischio interruzione del servizio a causa del dislocamento di un cavo di media tensione interrato che è stato spostato accidentalmente nelle operazioni di svuotamento di un cantiere nel centro di Termoli, in via Armando Diaz.

Il settore Lavori pubblici del Comune di Termoli ha preso contatto con Enel distribuzione dopo un blackout di mezz’ora, che stamani ha interessato la zona. Il disservizio c’è stato dalle 11 alle 11.30. Tuttavia, la situazione non è ancora stabilizzata e per questo c’è necessita di un nuovo intervento, proprio per evitare ulteriori problemi ai residenti e alle attività commerciali, coi presupposti dell’urgenza, i tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica interverranno nel tardo pomeriggio e c’è la necessità di lasciare sgombra la corsia dove sono le auto in sosta in via Diaz e di chiudere al traffico l’arteria, col supporto della Polizia locale.

Come ha reso noto l'Enel, lavori che partiranno alle 18, per ripristinare il cavo interrato di media tensione da 20 kw, attraverso uno scavo di by-pass del cantiere del nuovo Palazzo Levante. «L’avvio immediato dei lavori si rende necessario per scongiurare la possibile disalimentazione (in caso di doppio guasto) di circa 3000 clienti ubicati in tutta la zona centrale di Termoli, cosa che avrebbe gravissime ripercussioni sull’intero servizio elettrico cittadino. L’intervento verrà eseguito in via Armando Diaz, all’altezza dell’incrocio con via Sannitica, per una percorrenza di scavo di circa 25 metri, così come indicato nella planimetria qui sotto. Siccome l’ubicazione degli scavi interesserà parte consistente della carreggiata della strada comunale via Diaz, si renderà necessario regolamentare il flusso veicolare, andando ad inibire anche la possibilità di parcheggio per tutto lo sviluppo degli scavi. La circolazione rimarrà regolamentata in questo modo fino a lavori di riparazione ultimati, presumibilmente verso le ore 18».

