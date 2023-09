Sanità e informazione, Bonamico annuncia un progetto per ridurre le liste di attesa

Sanità e informazione: intervista al commissario Marco Bonamico

CAMPOBASSO. Molto attesa la conferenza stampa col commissario ad acta Marco Bonamico all'Ordine dei Giornalisti del Molise, dopo le recenti polemiche seguite ad alcune sue dichiarazioni.

Il presidente Vincenzo Cimino ha evidenziato che la categoria vorrebbe avere il piacere di scrivere che la sanità funzioni, ma non è così, purtroppo, poi ha richiamato l'importanza di avere delle professionalità negli enti capaci di fare informazione e comunicazione.

Bonamico, dal canto suo, ha parlato di un fraintendimento dovuto alla durata breve della diretta nella quale è stato coinvolto.





«Mi fa piacere chiarire, purtroppo le dirette Tv hanno orari limitati e non ho potuto spiegare, sono stato frainteso, ma mi danno fastidio false notizie che sono deleterie per immagine sanità. Volevo dire questo. Da Roma mi hanno promesso che arriveranno tre persone e spero che sia così, per l'ufficio stampa. Ci siamo insediati questa settimana, non è facile lavorare da soli.

La stessa Regione non ha personale ma stiamo lavorando per migliorare la sanità, abbiamo il progetto per accorciare liste d'attesa di cui fra poco vi diremo. Ma bisogna lavorare per dare una immagine diversa di sanità perché è importantissimo quello che percepisce il paziente, La lealtà e la correttezza devono essere reciproche».