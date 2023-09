Primo giorno di scuola: tra esordi e ritorni

TERMOLI. Ore 7.55: prima campanella suonata puntuale all'istituto comprensivo "Achille Pace". Siamo stati alle scuole medie, dove come nello scorso debutto c'è stata l'accoglienza nell'auditorium per i ragazzi della prima, coi ragazzi di terza, in una sorta di staffetta generazionale, tra chi entra e chi andrà alle superiori.

Emozioni vere, quelle dei genitori che accompagnano i figli all'uscio, copione di vita che narra di crescita, educazione e formazione.

La dirigente scolastica Luana Occhionero ha dato il benvenuto assieme ai docenti, augurando un anno didattico proficuo, rinnovando le regole da seguire per garantire la sicurezza interna al plesso.

In bocca al lupo a tutti.