"Zaino sospeso" contro il caro scuola: l'iniziativa dei Lions Tifernus

TERMOLI. Riaprono le scuole e torna l'iniziativa dello "zaino sospeso". Quest'anno la raccolta di articoli di cancelleria e tutto ciò che concerne il corredo scolastico degli studenti, è promossa dai Lions Club Termoli Tifernus.

Il service vuole supportare i nuclei in difficoltà fornendo un corredo scolastico completo e adeguato, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Su tutto il territorio nazionale sono stati individuati decine di punti di raccolta – librerie, cartolibrerie, supermercati, negozi che vendono articoli di cancelleria- in cui sono stati posizionati dei contenitori per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni), quaderni.