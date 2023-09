Una scuola più dinamica col modello Dada: scopriamo gli ambienti di apprendimento

Primo giorno di scuola: intervista alla dirigente Luana Occhionero

TERMOLI. Dopo il primo assaggio con la campanella delle 7.55, forse la prima suonata in tutta la città, a Termoli, abbiamo approfondito i temi legati all'avvio dell'anno scolastico, che in questo 2023-2024 porterà in dote all'istituto comprensivo "Achille Pace" l'adozione del cosiddetto modello Dada, ossia aule con ambienti di apprendimento, per gli alunni della seconda di primo grado (le care e vecchie medie).





A illustrare le novità della stagione didattica inaugurata oggi è stata la dirigente scolastica Luana Occhionero.