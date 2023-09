Si torna a scuola e in piazza c'è l'accoglienza, multe a raffica su Corso Umberto

TERMOLI. Ci si divide sempre in due parrocchie, o meglio in due fazioni, per non passare dal profano al sacro. Quelli che vogliono la tolleranza zero, tout court, applicata h24 o quando possibile, e coloro che, invece, suggeriscono di guardare alle esigenze e occasioni particolari.

Ebbene, su Corso Umberto abbiamo speso fiumi di inchiostro (per modo di dire, ovviamente) riguardo alle soste selvagge sulla corsia dove non è prevista la sosta, ma solo la fermata all'ingresso e all'uscita da scuola. Per qualcuno si fanno poche multe, per altri troppe.

Ma cosa è successo stamani? Beh, primo giorno di scuola e cerimonia di accoglienza in piazza Monumento per i bimbi della scuola primaria dell'istituto comprensivo "Oddo Bernacchia", a partire dalle 9.30. Un orario differente da quello indicato nell'ordinanza comunale che "tollera" le fermate scolastiche dei veicoli. Per questo, Vigili urbani con blocchetti e penna alla mano hanno fatto "strage di macchine", multando a raffica e causando la reazione amareggiata dai genitori che avevano accompagnato i figli per la cerimonia di accoglienza, tra cui Libera Russo, che ci ha mostrato il foglio di "accertamento".

E non sono stati multati solo loro, tra coloro che si sono recati in piazza per questa manifestazione...