Costi di gestione in aumento e pandemia: il Comune accorda proroga triennale della piscina

TERMOLI. Piscina comunale in gestione per altri tre anni, in virtù della proroga richiesta e concessa dall’amministrazione di via Sannitica.

Un rapporto che dura da oltre dieci anni, con l’Ati composta dalle società che l’hanno presa in carico nel febbraio 2013, dopo l’aggiudicazione della procedura di gara, al termine di una manutenzione straordinaria di rifacimento del tetto con smantellamento e smaltimento dell’eternit nonché delle procedure di adeguamento alla normativa antincendio, di accatastamento e agibilità.

Come riferisce la delibera di Giunta, «Negli ultimi anni i costi di gestione, così come rappresentati dal concessionario, sono sensibilmente aumentati anche in ragione dell’aumento dei costi dell’energia e dei prodotti di mercato. Inoltre, dopo il Covid, l’attività sportiva è ripresa in maniera limitata, dovendosi rispettare le norme di distanziamento interpersonale e di limitazioni all’accesso alle strutture sportive prescritte dalle Linee Guida emanate dal Ministro competente per la prevenzione del contagio; la situazione ha determinato una notevole difficoltà economica e finanziaria per molte società ed associazioni sportive; che hanno introdotto alcune limitazioni per piscine e palestre, inclusa la prescrizione di un indice di densità di affollamento decisamente inferiore a quello risultante normalmente prima della pandemia».

I richiedenti hanno evidenziato che il termine di concessione della gestione della piscina comunale, particolarmente vantaggioso per l’Ente in ragione degli aumenti dei prezzi di mercato e dell’energia verificatisi negli ultimi anni, previsti dalla Convenzione sottoscritta in data 05.02.2013, era pari ad anni 10 (dieci); l’art. 17 della predetta Convenzione di anni 10 prevede la corresponsione annuale di un canone, per un periodo di 5 anni, pari ad € 45.000,00 oltre IVA come per legge, offerto in sede di gara. Preso atto degli incontri presso la sede comunale, con le quali si richiedeva di attivare un procedimento finalizzato al riequilibrio economico-finanziario della concessione della gestione dell’impianto sportivo Piscina Comunale, accertato che il concessionario durante il periodo di concessione ha maturato un arretrato per canone concessori di complessivi 90mila euro».

L’amministrazione ha compiuto un’attenta valutazione, seguita da numerosi incontri tesi a individuare i nuovi termini da inserire nel contratto di proroga, ritenendo fondate e accoglibili le richieste del concessionario tenuto conto, da un lato, dei minori introiti conseguenti ai periodi di chiusura (totale o parziale) della struttura e, dall’altro lato, delle maggiori spese derivanti dall’adeguamento dell’attività alle misure di contenimento del contagio e di gestione; oltre che ritenendo vantaggioso e conveniente per l’amministrazione aderire alle citate richieste del Concessionario in ragione delle condizioni di mercato evitando possibili liti in giudizio.

La proroga disposta dal Comune varrà fino al 5 febbraio 2026, con la specifica che il canone concessorio dovrà essere versato anche per il periodo di chiusura parziale o totale dell’impianto sportivo, stabilendo che al momento della stipula della proroga del rapporto di concessione dovrà essere corrisposta la prima rata di complessivi 45mila euro oltre oneri Iva, quale acconto dell’arretrato maturato; il saldo dell’arretrato maturato ammontante a 45mila sui 90mila accertati, dovrà essere corrisposto attraverso pagamento rateale non superiore al periodo di concessione della proroga .