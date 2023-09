Bollo auto da pagare e sportello chiuso, gli utenti "segnalano" il disservizio

TERMOLI. Pagare il “bollo”, come viene denominata in senso popolare la tassa automobilistica della Regione Molise, è un adempimento obbligatorio, come si sa. Ma riuscire a farlo a Termoli pare ancora più complicato. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di utenti e lettori, che hanno mostrato, foto alla mano, come lo sportello di via XX settembre, alla congiunzione con via Duca degli Abruzzi, sia chiuso.

Lo sportello fa capo alla Municipia spa, società incaricata dal 2021 della gestione e dell'accertamento della Tassa Automobilistica della Regione Molise. Nonostante le decine di migliaia di accertamenti recapitati, ricevono solo per appuntamento e dietro prenotazione. «Il cittadino che si reca presso l'ufficio lo trova chiuso e senza nessun avviso affisso alla porta. Visto che, anche giustamente; la Regione pretende dai cittadini di essere puntuali nei loro adempimenti, sarebbe il caso che gli uffici fossero aperti all'occorrenza», si è lamentato uno dei contribuenti.

Per conto nostro, abbiamo provato in mattinata a interloquire con la società, ma al numero indicato, 0874.1919559, che dovrebbe rispondere agli utenti dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì (e dalle 9 alle 13), dopo molti minuti in linea, una volta selezionata la tipologia di richiesta, siamo solo riusciti a fare un ripasso delle “Quattro stagioni” di Vivaldi (la Primavera, per la precisione), musica che accompagna l’attesa, interrotta solo dall’avviso che porgeva scuse per l’eccessiva durata della stessa e che invitava, qualora fossimo stati stanchi di attendere, a chiudere, con impegno a essere richiamati.