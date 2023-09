«Niente più doppia Tari per gli studenti fuori sede», approvato il regolamento

TERMOLI. Se è evidente come l'attenzione di tutti fosse rivolta alla commemorazione del consigliere comunale Nicolino Di Michele e all'ingresso in aula del subentrante Andrea Piero Capecce, nel corso della seduta dell'assise civica di ieri sera, merita un approfondimento la discussione e l'approvazione della delibera che ha modificato il regolamento della Tari, introducendo quelle forme di agevolazione per studenti fuori sede di cui si era parlato molto nella scorsa primavera.

Fautore del provvedimento, accolto poi da struttura, assessorato al Bilancio e dalla commissione competente, dopo qualche rimbalzo in aula, il consigliere di maggioranza Vincenzo Aufiero.

«Come anticipato da qualche mese, ieri il Consiglio comunale di Termoli ha approvato la variazione al regolamento Tari con il quale si dà la possibilità a chi per motivi di studio vive in un'altra città e che purtroppo era tenuto a pagare una doppia quota Tari (nel Comune di residenza e nella Città Universitaria dove studiava) di sgravarsene una.

Con la variazione approvata ieri, si dà quindi la possibilità agli studenti con regolare contratto di affitto di evitare il pagamento Tari al Comune di Termoli. La proposta di variazione fu sollecitata dal sottoscritto. Ho ritenuto da sempre ingiusta questa tassa. Mi scuso coi cittadini che dopo l'annuncio che feci in Consiglio comunale riguardo questa iniziativa si erano recati presso gli uffici comunali pensando di poterne usufruire già nell'anno in corso dell'agevolazione tributaria. Purtroppo questo provvedimento ha dovuto seguire un iter burocratico per giungere poi all approvazione finale in Consiglio comunale».