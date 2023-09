"Sportcity Day": Termoli si trasforma in un'arena itinerante

TERMOLI. Il centro della città di Termoli si trasformerà in un’arena, quando? Domenica 17 settembre è in programma l’ultimo atto di una estate termolese rovente.

A Termoli come in altre 140 città italiane andrà in scena “Sportcity Day 2023”, manifestazione che avrà il patrocinio del Comune di Termoli.

La manifestazione voluta dall’omonima fondazione è giunta alla sua terza edizione e il Comune di Termoli aderisce per la prima volta.

A presentare la giornata di sport che si svolgerà per le vie del centro della città era presente l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile con la struttura rappresentata da Pierluigi Pannacchione e Antonella Occhionero. “SportCity Day” nasce con l’intento di promuovere corretti stili di vita all’aria aperta. Sono state coinvolte diverse associazioni sportive che svolgono la propria attività sportiva sul territorio e proprio domenica potranno mostrare come vengono svolte le varie discipline a tutti i presenti.





Ricco il programma che si svolgerà in due sessioni. Si comincia domenica mattina dalle ore 11 alle ore 13 per poi riprendere alle 16 fino alle 22. Il centro città diventerà così una sorta di palestra a cielo aperto che vedrà come protagonisti i tanti atleti impegnati nelle diverse discipline sportive. Sono in tutto 140 le città italiane, compreso Termoli, dove domenica si terrà l’evento “SportCity Day” 2023. Nel suo intervento l'assessore Barile ha inteso ringraziare tutte le associazioni sportive che hanno aderito all'iniziativa e la struttura del Comune di Termoli con particolare riguardo a Pierluigi Pannacchione. In piazza Monumento danza, fitness, hockey, freccette, calcio, scherma; sul Corso Nazionale scuole di danza, fitness, arti marziali; in piazza Sant’Antonio: pallavolo, basket, tiro con l’arco; sul Belvedere dei fotografi stand Canottieri Termoli e in piazza Duomo ginnastica posturale. Infine, beach rugby alla Cala Sveva.

Le associazioni e società sportive presenti a questo evento sono Star Rugby Termoli, Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing, Fly Sport Molise, Emozioni Latine, Flyzone, Scuola di Ballo Peter Pan, Airino Basket Termoli, Asd Ballers Lab, Molise Basket Young, Termoli Free Drivers Club, Accademia della Scherma Termoli, Termoli Pallavolo, Runners, il Vagabondo, Asd Canottieri Termoli, Arcadia Calcio a 5, Termoli, Hockey Termoli, Arcieri del Mare,D Delfina Volley, Asd Primavera, Postura Lab, New Era, Fidart, Kemarin Hockey, Nca, Il Vagabondo.

