Andare oltre le porte della scuola: «L'inclusione come impegno continuo»

TERMOLI. Il ritorno a scuola pone in evidenza anche le questioni, magari irrisolte, o work in progress, che l'estate nasconde sotto la "sabbia", per così dire.

Da un genitore che vive l'esperienza dell'inclusione, come Enrico Straniero, lo sprone ad andare oltre le porte della scuola: «L'inclusione come impegno continuo».

«L'educazione dovrebbe essere un diritto fondamentale per ogni bambino, indipendentemente dalle loro abilità o disabilità. L'inclusione scolastica è il percorso che ci avvicina a questo obiettivo, ma purtroppo, spesso rimane una chimera se non iniziamo a considerarla fin dall'inizio.

L'importanza di guardare prima dell'ingresso

L'inclusione scolastica non può iniziare solo quando un bambino mette piede nella scuola. Deve essere un processo che inizia ben prima, quando il bambino è ancora nella fase di sviluppo. Dobbiamo guardare oltre le barriere che potrebbero impedire a un bambino di partecipare appieno all'istruzione. Questo significa identificare tempestivamente le esigenze individuali e fornire il supporto necessario fin da subito.

Collaborazione e sensibilizzazione

Inoltre, è fondamentale coinvolgere attivamente genitori, insegnanti e professionisti dell'istruzione nel processo di inclusione. La collaborazione è essenziale per creare un ambiente in cui ogni bambino possa crescere e apprendere insieme agli altri. La sensibilizzazione è altrettanto cruciale; dobbiamo promuovere la comprensione e l'accettazione delle differenze in modo che ogni bambino sia accolto e rispettato.

"Cosa ce ne facciamo delle foto con le scimmie ammaestrate?"

L'uso delle "scimmie ammaestrate" in questo contesto rappresenta l'idea che l'inclusione dovrebbe essere più di un semplice slogan o una foto occasionale. Non dobbiamo limitarci a mostrare il nostro impegno solo quando è conveniente. Dobbiamo trasformare questa promessa in azione concreta, giorno dopo giorno.

L'inclusione scolastica è una strada difficile ma necessaria. È un impegno che richiede costanza, dedizione e la volontà di superare le sfide. Ma quando riusciamo a creare ambienti inclusivi in cui ogni bambino si sente valorizzato, i benefici sono incalcolabili. Non solo i bambini imparano a convivere con la diversità, ma anche la società nel suo complesso ne trae vantaggio.

In conclusione, l'inclusione scolastica non può restare una chimera. Dobbiamo guardare oltre le porte della scuola, coinvolgere tutti gli attori interessati e trasformare il nostro impegno in azione. Solo così potremo garantire che ogni bambino abbia l'opportunità di imparare e crescere insieme agli altri».

