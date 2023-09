Enel Green Power chiede stop al progetto per ascoltare il territorio

Isernia, Campobasso, Venafro Dialogo con enti e stakeholder per integrazioni alla documentazione e azioni condivise

ROMA. Enel Green Power ha inviato la richiesta al Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) di sospensione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla realizzazione di un impianto di pompaggio denominato “Pizzone 2” posto tra i due invasi di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo.

Enel Green Power intende approfondire ulteriormente le osservazioni e le proposte di enti e stakeholder locali per proseguire con le integrazioni che già sta apportando alla documentazione sulla base degli incontri in corso con il territorio. La società conferma la massima attenzione all’ambiente e alle esigenze delle comunità locali e coglie l’occasione per rimarcare che l’ascolto è un elemento centrale della sua presenza sul territorio.

Enel Green Power proseguirà il calendario di incontri con le istituzioni locali nelle prossime settimane per individuare le migliori soluzioni al fine di conciliare le finalità del progetto con le necessità espresse dalle comunità locali e di porre le basi per definire attività di sostenibilità in grado di generare valore condiviso.