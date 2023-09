Gli auguri del presidente Roberti al nonno dei molisani Michele Cicora per i 110 anni

CAMPOBASSO. «Auguri al nonno dei Molisani Michele Cicora per i 110 anni». È il messaggio pervenuto dal presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. «Un invidiabile e straordinario traguardo: i 110 anni del nonno dei molisani ci riempiono di gioia.

A Michele Cicora, alla sua famiglia e a tutta la comunità di San Giuliano di Puglia giungano i più fervidi e sentiti auguri. Michele è uno dei diversi centenari del nostro Molise: segno questo che nelle nostre comunità si vive ancora bene e in maniera genuina. I nostri nonni sono la nostra memoria storica e possiamo ben affermare come Michele, grazie alla sua lunghissima vita, sia il testimone diretto per eccellenza di tutti noi molisani. A Michele giungano gli auguri e un forte abbraccio!»