Rimborso testi scolastici, stabiliti i criteri per le famiglie più bisognose

TERMOLI. La Giunta comunale di Termoli al lavoro per pubblicare il bando relativo ai rimborsi dei testi scolastici alle famiglie con reddito basso o bassissimo.

«Con Delibera di Giunta Regionale n.270 del 08.09.2023 avente ad oggetto “Criteri di riparto e modalità per la concessione dei contributi inerenti alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo” (Legge n. 448/98) per l’anno scolastico 2023/24”, per la copertura totale o parziale che le famiglie sostengono per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023/2024, sono stati approvati i seguenti allegati: l’allegato “A” relativo ai “Criteri “Criteri di riparto e modalità per la concessione dei contributi inerenti alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo” (Legge n. 448/98) per l’anno scolastico 2023/24”; l’allegato “B” modello riepilogativo relativo al numero dei beneficiari che hanno presentato domanda distinto per ordine e grado di scuola, da trasmettere alla Regione; l’allegato “C” modulo da compilare di richiesta del contributo Libri di Testo a.s.2023/24.

Con Delibera di Giunta regionale n.270 del 08/09/2023 sono stati approvati i seguenti criteri: le domande di contributo "Buono Libri" a.s.2023/24 possono essere presentate presso il Comune di residenza dello studente o presso il Comune in cui lo studente frequenta la Scuola; sono ammessi al beneficio tutti gli studenti iscritti alla scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione (statali e non statali) che presentino un valore dell’indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce:

- FASCIA 1^: da € 0 a € 10.632,94

- FASCIA2^: da € 10.632,95 a € 15.748,78

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del D.P.C.M. del 05 dicembre 2013, n.159. Nell’ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità delle domande pervenute, saranno disposte, prioritariamente, le assegnazioni in favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE rientranti nella Fascia 1^, ovvero da € 0 a € 10.632,94.

Possono richiedere il contributo tutte le persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. Ciascun richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie: soggetto esercitante la responsabilità genitoriale; studente maggiorenne se iscritto e frequentante le istituzioni scolastiche e formative secondarie di I e II grado.

Le spese ammesse sono: il contributo è concesso per l’acquisto dei libri di testo e/o contenuti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere per lo studente per l’a.s. 2023-2024; il contribuito può essere erogato dal Comune di residenza dello studente. Rimane in capo ai singoli Comuni verificare la non sovrapposizione del beneficio, laddove sia adottato il criterio della frequenza e non quello della residenza; il richiedente, in fase di compilazione della domanda di contributo (ovvero Allegato C), rilascia dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) della spesa e si impegna, ai fini dei successivi controlli che saranno effettuati dal Comune, a conservare i giustificativi della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del beneficio; di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni di residenza entro e non oltre il 13 ottobre 2023: di attenersi a quanto stabilito dalla stessa Delibera di Giunta regionale n.270 del 08/09/2023 (Allegato A) per i criteri e le modalità di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado; di attenersi a quanto stabilito dall'Avviso Pubblico; di indicare l’IBAN per la riscossione nell’allegato “C”».