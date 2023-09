Roberti: «Ho appreso con grande soddisfazione della sospensione del progetto Enel»

CAMPOBASSO. Dopo l'assessore Andrea Di Lucente, è intervenuto anche il governatore del Molise, Francesco Roberti sulla sospensione del progetto della Centrale Idroelettrica di Pizzone.

«Ho appreso con grande soddisfazione la sospensione del progetto della centrale idroelettrica Enel di Pizzone, concessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma anche l’intenzione espressa di costituire un tavolo di confronto sul tema.

Si è aperto un dialogo, pur ribadendo la nostra criticità sull’idea di realizzare una tale opera, che porterebbe nocumento a un’area, quella di San Vincenzo al Volturno, di grande pregio, rilevanza paesaggistica e a vocazione turistica.

Come già avevo avuto modo di esprimermi, riprendendo il parere sfavorevole Servizio di tutela e valutazione ambientale della Regione Molise: “l’area in questione, sede anche del Parco delle Mainarde e di quello Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha delle peculiarità importanti, tali da non poter permettere di deturpare un unicum ormai apprezzato da migliaia di turisti”.

La nostra mission è quella di salvaguardare lo sviluppo dell’area, tenendo d’occhio le politiche di sostenibilità ambientale».