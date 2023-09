Ciclovia Adriatica, Giunta Ferrazzano al lavoro per progettare l'opera da oltre 24 milioni di euro

TERMOLI. Entro fine anno il Comune di Termoli dovrà provvedere alla realizzazione del progetto esecutivo del tratto molisano della ciclovia Adriatica, un intervento infrastrutturale importante, che andrà a completare i lavori già avviati come primo lotto, ma di una diversa procedura di gara, che vedono impegnati 5 milioni di euro con Termoli comune capofila delle realtà costiere.

Il territorio resta quella, ossia da Campomarino a Montenero di Bisaccia, passando per Termoli e Petacciato, ma ora farà parte del percorso complessivo che vede la Regione Marche come Regione capofila nell’Adriatico e impegna oltre 24 milioni di euro.

Lo scorso 28 agosto la Giunta Roberti ha revocato la precedente delibera con cui l’ente stesso di Palazzo Vitale era soggetto attuatore, a seguito di ritardi nell’iter amministrativo, e così, riprendendo proprio l’esperienza precedente che ha portato al cantiere in stato di avanzamento sulla statale 16, è stato affidato quest’onere-onore all’amministrazione comunale di via Sannitica, che con delibera di Giunta ha preso atto delle novità inerenti il “Percorso ciclabile litoraneo molisano ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione della cd. Ciclovia Turistica Adriatica (PNRR – Misura M2C2 – 23 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”) D.I. n. 4 del 12 gennaio 2022 per € 22.574.561,40 e (Lotto prioritario) D.M. n. 517 del 29 novembre 2018 per € 1.501.044,60 per complessivi € 24.075.606 euro.

Con la guida del vice sindaco reggente e della struttura comunale, si dovrà ora sottoscrivere la convenzione per la progettazione definitiva ed esecutiva.