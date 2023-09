Bosco Fantine diverrà un gioiello di biodiversità, stanziati 724mila euro

CAMPOMARINO. Con orgoglio e soddisfazione, il vice sindaco di Campomarino, Antonio Saburro, come assessore al Patrimonio e all'Urbanistica, sottolinea lo sforzo compiuto dal Comune litoraneo guidato dall'amministrazione Silvestri, che permetterà di riqualificare il Bosco Fantine, polmone verde e scrigno di biodiversità, nonché sede del Cea (Centro di educazione ambientale), quasi al confine tra Molise e Puglia.

Nella seduta di venerdì scorso, infatti, la Giunta Silvestri ha deliberato il documento di indirizzo relativo alla progettazione degli interventi in conseguenza ai danni provocati dagli incendi boschivi avvenuti nell’ultima decade del mese di luglio 2021. Tali fenomeni hanno avuto uno straordinario impatto sui territori dell’intera Regione Molise. A illustrarlo il vice sindaco Antonio Saburro.

«L'intervento denominato "ripristino del patrimonio pubblico-percorsi naturalistici in terra stabilizzata riserva naturale Bosco Fantine comunali prevede un finanziamento pari a euro 723.989,28. Un programma di riqualificazione che servirà a ridurre il rischio incendi all'interno di quest'area ad alta valenza naturalistica ambientale, per la conservazione degli habitat, delle specie animali e dei meccanismi biodinamici. Dopo quasi 4 anni di lavoro intenso e senza alcuna risorsa importante e anche grazie all'associazione Ambiente Basso Molise e i numerosi volontari è finalmente arrivato il momento di restituire dignità ad un territorio dalla notevole valenza ambientale. Il deliberato di giunta rappresenta una boccata di ossigeno in termini economici e la possibilità oggettiva di ampliare e migliorare quanto già fatto di buono in precedenza. Abbiamo creduto nel progetto Bosco Fantine investendo tempo e idee che hanno portato al raggiungimento di un importante riconoscimento quale il finanziamento ricevuto dalla Regione Molise».

