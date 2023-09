Basso Molise senza fondi nelle "Rievocazioni Storiche", Unione Carresi non ci sta

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ministero della Cultura che non finanzia manifestazioni bassomolisane nell’ambito delle “Rievocazioni Storiche” e parte la polemica dell’Unione Carresi, con Nicola Vitale. «Ecco chi ha finanziato il Ministero quest'anno per le Rievocazioni Storiche.

L'Associazione nata a Bojano 22 anni fa, presente anche alla Borsa del Turismo a Milano, valorizza i luoghi della Cultura come i resti del Castello di Civita di Boiano restaurato dalla Soprintendenza, svolge attività divulgativa, ha costituito un Comitato Scientifico, valorizza il patrimonio bibliografico, organizza il Corteo Storico rievocativo oltre a tutta un'altra serie di attività scolastiche e di promozione del territorio.

Noi avevamo la Rievocazione Storica dell'arrivo delle Reliquie di San Leo, così come Chieuti la realizzazione del Tarallo, abbiamo i Tratturi, i Palazzi antichi, le aree archeologiche, il Convento con l'unica testimonianza più antica visiva della Corsa dei Carri, Portocannone ha il magnifico Palazzo Tanasso, Ururi i reperti archeologici più belli del Museo Sannitico, abbiamo le migliori Cantine del Molise, una gastronomia che va dalla Pampanella, ai Torcinelli, alla Cipollata di Portocannone. Abbiamo un paesaggio che spazia a 360 gradi, dal mare alle montagne, dalle Tremiti, al Gargano ai Monti della Maiella. E invece ci limitiamo a restare nel nostro recinto, queste peculiarità del territorio delle Carresi creano indotto, turismo, accoglienza, economia e invece, restiamo a convegni interni con argomentazioni superate e stracotte, restiamo chiusi in apparizioni istrioniche prive di significato culturale limitate ad azioni di ordinaria amministrazione volte solo alle firme sulle ordinanze e alla loro rigidità per chiudere in gabbia l'ignaro spettatore.

Ci sono luoghi e posti delle Carresi che richiamano alla storia di queste e delle comunità; ma, per fare valorizzazione e promozione ci vuole conoscenza, sapere, storia, vivere il territorio, capirne le esigenze, vivere le associazioni, le donne ci stanno tracciando la strada, intuire almeno quali i punti di forza a cui dare peso.

Siamo rimasti a io ti autorizzo se tu rispetti, ci siamo inventati la parola "sgambamenti" al posto di allenamenti, prove, siamo passati alla vigilanza quasi armata dimenticando la tradizione che ha acquisito maggiore consapevolezza negli uomini. Signori, questa non è più la nostra corsa dei Carri. Al mio paese tutto è green, ecologist, tradizionalist, animalist, so tutt ist pur i carrist. Ma facetm u piacer cù! Che se non avessi reso pubblico l'incontro romano stavat ngor sott u mbrellon!»