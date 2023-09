«Schierarsi» a favore dei più deboli, debutto in piazza e a ottobre verrà Di Battista

L'associazione "Schierarsi" debutta in piazza: intervista a Mariella De Filippis

TERMOLI. "Salario minimo garantito per tutti, per ridare dignità a ciascun lavoratore" e "Sostegno alle imprese in crisi che decidono di ristrutturarsi garantendo ai lavoratori di concorrere alla gestione delle stesse (socializzazione delle imprese).

Sono queste le proposte portate in piazza Monumento sabato sera dalla "Piazza" dell'associazione "Schierarsi", nel suo primo impegno esterno, in mezzo alla cittadinanza.

Come annunciato, è cominciata l’attività di mobilitazione sul territorio dell’associazione Schierarsi, che fa capo ad Alessandro Di Battista, con il suo primo gazebo informativo.

Saranno molti i temi trattati anche nelle prossime settimane; diventerà un appuntamento fisso in cui i cittadini potranno confrontarsi e fare loro stessi delle proposte su argomenti di attualità che riguardano il territorio e il paese in generale.





«È il momento di schierarsi». Ha ribadito la coordinatrice Mariella De Filippis, di concerto coi consiglieri comunali Antonio Bovio e Daniela Decaro, annunciando anche la visita di Ale Di Battista a Termoli nella metà di ottobre.





Un percorso, quello in "Schierarsi", che aveva scelto anche Nicolino Di Michele, prima della sua prematura scomparsa e il banchetto di ieri ha registrato anche la presenza della sorella Anna, quasi un testamento etico e morale.

Galleria fotografica