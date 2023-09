Petacciato al concorso "Il Borgo dei Borghi": l'annuncio social del Comune

PETACCIATO. ๐๐ž๐ญ๐š๐œ๐œ๐ข๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐š ๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ฏ๐จ โ€œ๐ˆ๐ฅ ๐๐จ๐ซ๐ ๐จ ๐๐ž๐ข ๐๐จ๐ซ๐ ๐ก๐ขโ€ ๐ฌ๐ฎ ๐‘๐š๐ข๐Ÿ‘: ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ญ๐ซ๐š ๐ข ๐Ÿ๐ŸŽ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ง๐ญ๐ข ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐จ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ฏ๐จ โ€œ๐Š๐ข๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ ๐ข๐š๐ซ๐จโ€. รˆ l'annuncio social del Comune, e pazienza se ormai la comunicazione istituzionale ne รจ soppiantata.

Il Comune di Petacciato rappresenterร il Molise nella sfida che vedrร protagonisti i 20 โ€œBorghi piรน belli dโ€™Italiaโ€ (uno per ogni regione), partecipando allโ€™11esima edizione del concorso โ€œIl Borgo dei Borghiโ€, in onda su Rai3 allโ€™interno del celebre programma televisivo โ€œKilimangiaroโ€.

Dal 22 ottobre 2023, ogni domenica pomeriggio, andranno in onda, per 20 settimane, i filmati realizzati nei borghi selezionati. Alla fine della 20esima settimana, si aprirร una votazione sul web, iscrivendosi giร da ora su RaiPlay; sarร possibile dare la propria preferenza dalla primavera 2024 per le settimane stabilite, settimane che verranno comunicate in seguito. Il vincitore 2024 sarร decretato nella serata finale de "Il Borgo dei Borghi" in prima serata su Rai3.

La troupe televisiva del programma ha effettuato le riprese a Petacciato nei primi giorni di settembre: molti gli abitanti del borgo che si sono prestati con entusiasmo allโ€™iniziativa.

โ€˜โ€™รˆ motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per tutti noi essere stati scelti dal programma โ€˜โ€™Kilimangiaroโ€™โ€™ per rappresentare il Molise โ€“ dicono il vice sindaco Antonio Di Pardo e lโ€™assessore alla cultura Federica Capodaglio โ€“ certi che sarร una vetrina importante a livello nazionale e una opportunitร unica di crescita turistica per Petacciato e per tutto il Molise.

Ringraziamo tutti i petacciatesi per la sentita partecipazione durante le riprese, e invitiamo a votare Petacciato โ€˜โ€™Borgo dei Borghi 2024โ€™โ€™!