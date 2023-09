It-Alert: domani alle ore 12 squilleranno tutti i telefonini che si trovano nel Molise

It-Alert: domani alle ore 12 squilleranno tutti i telefonini che si trovano nel Molise

TERMOLI. It-Alert: il 19 settembre alle ore 12 squilleranno tutti i telefonini che si trovano all’interno del territorio regionale. Si tratta di un test prova per testare il nuovo servizio di allarme pubblico.

Così come già annunciato dalla Protezione Civile e dalla Regione Molise si comunica che nella giornata di domani, 19 settembre 2023, alle ore 12 tutti i telefonini che si troveranno sul territorio cittadino, e tutti quelli che agganceranno le celle di telefonia della regione, emetteranno un suono diverso da quelli che siamo abituati a ricevere emettendo anche un messaggio.

Si tratterà del nuovo sistema di allarme pubblico “IT-ALERT” che consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

IT-ALERT non sostituirà ma bensì integrerà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale.