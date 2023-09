Sistema di allerta generale: in quali casa scatta

MOLISE. Martedì 19 settembre alle ore 12:00 tutti i telefoni cellulari agganciati alle celle di telefonia mobile attive sul territorio della Regione Molise saranno raggiunti da un messaggio di test IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale.

Tutti i dispositivi suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche tipiche attivate sugli apparecchi telefonici mobili in uso.

Il messaggio trasmesso SIMULA una condizione di allerta, ma chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla, tranne che accertarsi dell’effettiva ricezione del messaggio. L’invito per tutti i cittadini – che nel giorno e nell’ora della simulazione si troveranno sul territorio regionale - è di verificare se abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno e, auspicabilmente, di collegarsi nelle ore successive sul sito internet https://www.it-alert.it e rispondere al questionario raggiungibile tramite il link pubblicato sulla home page.

Le risposte degli utenti consentiranno di verificare la sussistenza di eventuali criticità tecniche e di migliorare quindi lo strumento di informazione.

Nei prossimi mesi saranno effettuati ulteriori test nelle altre regioni italiane.

Superata la fase di test, il sistema IT-alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del servizio nazionale di protezione civile:

maremoto (generato da un terremoto); collasso di una grande diga; attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi flegrei, isole di Vulcano e Stromboli); incidenti nucleari o emergenze radiologiche; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; precipitazioni intense.

È importante sottolineare che il sistema IT-alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.

La tecnologia è di supporto nella fase di emergenza, ma ancor prima nella fase di allarme.

La Regione Molise già da anni sta operando in tal senso, aderendo con le proprie attività al framework di Sendai del 2015, pertanto il nostro impegno sarà costante e persistente per aumentare la sicurezza dei cittadini in un territorio particolarmente esposto a molteplici rischi naturali e antropici.

Ulteriori informazioni relative al sistema it-alert potranno essere acquisite sito istituzionale www.it-alert.it o sul sito www.protezionecivile.molise.it