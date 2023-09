Presentata la “Mezza maratona delle marine” con protagoniste Vasto, San Salvo e Montenero

SAN SALVO. “Le società podistiche di Vasto, San Salvo e Montenero hanno organizzato una mezza maratona che unisce e fa diventare una cosa unica tre città unite dallo stesso mare, nell’abbraccio di un golfo, in uno dei tratti più belli della nostra costa, con San Salvo che diventa cerniera tra Abruzzo e Molise” commenta il sindaco Emanuela De Nicolis partecipando questa mattina a Montenero di Bisaccia alla presentazione della prima edizione della Mezza maratona delle marine che prenderà il via domenica 24 settembre.

La gara si svilupperà su un percorso competitivo di 21 km e un altro non competitivo di 10 km ed interesserà tre comuni e due regioni. Si svolgerà infatti su un tracciato che attraverserà le marine dei comuni di Montenero di Bisaccia, San Salvo e Vasto, con punto di ritrovo presso il centro commerciale Costa Verde, che questa mattina ha ospitato la conferenza stampa di presentazione.

Il sindaco De Nicolis ha evidenziato come questo evento sportivo sia di fatto un’apripista per altri momenti che dovranno essere trovati per unire queste tre comunità e organizzare iniziative comuni”. Comune di San Salvo e Comune di Montenero impegnati con le rispettive Regioni per la realizzazione di un ponte ciclopedonale che attraversi il fiume Trigno per unire tra di loro due realtà che hanno molti e quotidiani punti di contatto per una storia condivisa.

Hanno fatto gli onori di casa il sindaco Simona Contucci e il direttore del centro commerciale Dario Valeri.

Oltre al sindaco De Nicolis, in rappresentanza del Comune di Vasto, erano presenti l’assessore allo Sport Carlo Della Penna, e i presidenti della Podistica Montenero (Lucio D’Ascenzo), Podistica Vasto (Daniele Altieri) e della Podistica San Salvo (Michele Colamarino)

Organizzazione a cura dell'Asd Podistica San Salvo, Podistica Montenero e Podistica Vasto con il patrocinio dei rispettivi comuni.

Galleria fotografica