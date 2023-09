Moda parrucchieri: presentati tagli e colorazioni per la stagione autunno-inverno

TERMOLI. Un evento di rilievo quello organizzato a Termoli dalla Beauty e Marketing, marchio ideato e diretto da Antonio Mustillo, che ha richiamato parrucchieri non solo molisani ma anche delle regioni confinanti, in particolare dall’Abruzzo.

Tuula Kaunisto, stilista finlandese che negli ultimi anni ha lavorato e si è affermata in 30 paesi nel mondo insegnando tagli, acconciature e tecniche di colorazione anche a tanti degli attuali rinomati maestri italiani, dopo diversi anni è tornata ad esibirsi in Italia. In pedana ha presentato 6 lavori di taglio, acconciature e colori.

Le colorazioni sono state preparate qualche ora prima nel salone Trixo Hair della bravissima Angela Pannella, i tagli e le acconciature in pedana davanti ai parrucchieri incantati dalla bravura e dalle tecniche della stilista finlandese. Nei prossimi giorni, il 24 e 25 settembre Tuula Kaunisto terrà corsi taglio uomo e donna.

I corsi si svolgeranno a Termoli presso La Vida in via dei Palissandri, per le info ed iscrizioni è possibile contattare al numero 334.1945600 Antonio Mustillo, l’ideatore della Beauty e Marketing e organizzatore degli eventi.

Galleria fotografica