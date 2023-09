IT-alert: alle 12.02 effettuato il test sul sistema di allarme pubblico in Molise

IT-alert: alle 12.02 effettuato il test sul sistema di allarme pubblico in Molise

TERMOLI. Oggi, alle ore 12.02 è stato trasmesso l’It-alert a tutte le celle telefoniche attive in Molise ed è stato ricevuto da tutti coloro che sono agganciati a queste celle. Primo messaggio, seguito dall'emissione sonora in italiano, quindi in inglese e in tedesco.

Dopo la sperimentazione del sistema di allertamento della protezione civile, abbiamo sentito l’ingegner Gianfranco Bove, responsabile del servizio di protezione civile comunale di Termoli che ci ha tenuto a rimarcare l’importanza di questo servizio. «Al di là della sperimentazione, perfettamente riuscita, questo sistema, già utilizzato in altre realtà, diventa essenziale per fornire alla popolazione informazioni utili per assumere corretti comportamenti in caso di eventi emergenziali prevedibili e per favorire lo sviluppo delle attività di protezione civile subito dopo l’evento. L’auspicio è che il sistema non venga mai adoperato, però, purtroppo potrebbe succedere che sia necessario utilizzarlo e questa volta, non come oggi per una mera sperimentazione del funzionamento».

Lo stesso ingegner Bove invita la popolazione a partecipare al questionario.

Da anni gli smartphone dispongono di un sistema integrato che permette di sfruttare il modulo telefonico per ricevere all’istante messaggi di allarme: non si tratta di una app, si tratta della stessa identica tecnologia che gestisce gli Sms. Al posto però di inviare un messaggio singolo ai diversi destinatari, la protezione civile invia un messaggio che viene trasmesso con la tecnologia Sms Cell Broadcast dalle celle telefoniche degli operatori nella regione a cui destinato quel messaggio.

Tutti coloro che sono connessi ad una delle celle selezionate riceveranno il messaggio di allarme e il telefono resterà in attesa di un eventuale feedback.

Una volta arrivato il messaggio il telefono si blocca. Per riportarlo alle condizioni iniziali sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica. Serve anche compilare il questionario presente sul sito (raggiungibile tramite il link nel messaggio), utile a migliorare il servizio. Ecco qui il calendario, con le prossime regioni che sperimenteranno il sistema.

IT Alert usa la rete telefonica tradizionale, non usa la rete dati: non serve quindi il Wi-fi, e non servono neppure 3G, 4G o 5G: lo smartphone deve poter ricevere una telefonata, anche di emergenza. Le celle di tutti gli operatori trasmetteranno il messaggio a tutti i telefoni, a prescindere dal fatto che siano o no loro clienti.

In Italia, il sistema di allarme pubblico è stato introdotto per la prima volta dal decreto-legge del 18 aprile 2019 n.32, con l’obiettivo di garantire la tutela della vita umana tramite servizi mobili di comunicazione rivolti agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso. La norma prevede anche l’introduzione del servizio IT-alert attraverso il quale inviare messaggi, riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile e le misure di autoprotezione.

Nel 2022 è iniziata così l’attività di sperimentazione che ha coinvolto anche la popolazione, e dal 2024 sarà operativo.