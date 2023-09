“Tutti a scuola”: studenti termolesi inaugurano con Mattarella il nuovo anno didattico

TERMOLI. Lunedì 18 settembre si è svolta all’Istituto tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico 2023/24, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, trasmessa in diretta su Rai1.

Dieci i ragazzi coinvolti, alunni dell’Istituto ISIS Majorana-Fascitelli di Isernia, del Liceo Statale Giuseppe Maria Galanti e della scuola media Francesco D’Ovidio di Campobasso, dell’ISIS Majorana e Istituto Comprensivo Pace di Termoli, accompagnati da un delegato dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e dalla dirigente scolastica di uno degli istituti.

La cerimonia è stata, come ogni anno, colorata dalla presenza di delegazioni di studenti provenienti da numerosi istituti italiani, impegnati in esibizioni portatrici di importanti significati. Una cerimonia gremita di talento, delle passioni degli studenti e di pagine di storie di riscatto sociale.

“La scuola è il vostro cammino di libertà”, è questo il motivo ricorrente, espresso dall’edificante discorso di Sergio Mattarella, nel quale ha evidenziato l’importanza dell’inclusione e del ruolo della scuola nell’abbattere le solide barriere sociali.

Un’inaugurazione all’insegna dell’attualità, dello sport e della sicurezza sul lavoro, condotta da Flavio Insinna e Malika Ayane e accompagnata dalle note dei cantanti più in voga tra i giovani come The Kolors e Alfa.

