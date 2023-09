Pulizia e cura della città, le nuove iniziative in campo ambientale

TERMOLI. Per venerdì mattina, 22 settembre, alle ore 11 è stata convocata una conferenza stampa per illustrare nuove iniziative in campo ambientale che interesseranno la pulizia e la cura della città.

All’incontro parteciperanno l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, la giunta comunale, il dirigente Gianfranco Bove, i responsabili della Rieco, la Polizia Municipale e le Guardie Ambientali.

L’incontro si terrà nella Sala Consiliare del municipio di Via Sannitica.